Qu'est-ce que Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit. zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region. zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price. The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Zivoe Vault (ZVLT) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Zivoe Vault (USD)

Combien vaudra Zivoe Vault (ZVLT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Zivoe Vault (ZVLT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Zivoe Vault.

Consultez la prévision de prix de Zivoe Vault maintenant !

ZVLT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Zivoe Vault (ZVLT)

Comprendre la tokenomics de Zivoe Vault (ZVLT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ZVLT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Zivoe Vault (ZVLT) Combien vaut Zivoe Vault (ZVLT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ZVLT en USD est de 1.038 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ZVLT à USD ? $ 1.038 . Consultez le Le prix actuel de ZVLT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Zivoe Vault ? La capitalisation boursière de ZVLT est de $ 6.28M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ZVLT ? L'offre en circulation de ZVLT est de 6.04M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ZVLT ? ZVLT a atteint un prix ATH de 1.044 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ZVLT ? ZVLT a vu un prix ATL de 1.032 USD . Quel est le volume de trading de ZVLT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ZVLT est de -- USD . Est-ce que ZVLT va augmenter cette année ? ZVLT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ZVLT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Zivoe Vault (ZVLT)