Tokenomics de zkDex (ZKDEX)

Tokenomics de zkDex (ZKDEX)

Découvrez les informations clés sur zkDex (ZKDEX), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur zkDex (ZKDEX)

The Future of Private, Zero-Knowledge Trading Imagine a world where you can trade seamlessly on top exchanges like Binance, KuCoin, and Bybit without creating an account, verifying your identity, or compromising your privacy. Trade smarter, not harder. With zkDex, experience gasless swaps, best pricing, and seamless access to global liquidity—all without sacrificing your privacy. zkDex is your gateway to zero-knowledge trading, where advanced technology meets effortless execution. Effortless, private, and efficient. zkDex combines zero-knowledge privacy, walletless trading, and gasless swaps with global liquidity, ensuring seamless exchanges and the best pricing—all in just a few clicks.

Site officiel :
https://www.zkdex.tech/

Tokenomics et analyse de prix de zkDex (ZKDEX)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de zkDex (ZKDEX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K
Offre totale :
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Offre en circulation :
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K
Sommet historique :
$ 0.0000503
$ 0.0000503$ 0.0000503
Bas historique :
$ 0
$ 0$ 0
Prix actuel :
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomics de zkDex (ZKDEX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de zkDex (ZKDEX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens ZKDEX qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens ZKDEX pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ZKDEX, explorez le prix en direct du token ZKDEX !

Prévision du prix de ZKDEX

Vous voulez savoir dans quelle direction ZKDEX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ZKDEX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.