The Future of Private, Zero-Knowledge Trading Imagine a world where you can trade seamlessly on top exchanges like Binance, KuCoin, and Bybit without creating an account, verifying your identity, or compromising your privacy. Trade smarter, not harder. With zkDex, experience gasless swaps, best pricing, and seamless access to global liquidity—all without sacrificing your privacy. zkDex is your gateway to zero-knowledge trading, where advanced technology meets effortless execution. Effortless, private, and efficient. zkDex combines zero-knowledge privacy, walletless trading, and gasless swaps with global liquidity, ensuring seamless exchanges and the best pricing—all in just a few clicks.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de zkDex (ZKDEX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de zkDex (ZKDEX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de zkDex (ZKDEX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ZKDEX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ZKDEX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ZKDEX, explorez le prix en direct du token ZKDEX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.