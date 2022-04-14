Tokenomics de ZO Perpetuals LP Token (ZLP)
ZO is the first intelligent perpetual protocol that aims to bring AI-assisted perpetual trading to all DeFi users. On top of edge-cutting technology that guarantees you security, transparency, performance and best pricing, ZO comes with intelligent AI agents that can offer you personalized trading advices and help you manage your portfolio based on your risk preference. The ZO Liquidity Provider (ZLP) Pool is a liquidity pool that acts as the counterparty to traders on the ZO Perpetuals exchange. Traders borrow tokens from the pool to open leveraged positions on the platform.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ZO Perpetuals LP Token (ZLP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de ZO Perpetuals LP Token (ZLP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ZO Perpetuals LP Token (ZLP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ZLP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ZLP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.