Informations sur le prix de Zodium (ZODI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007584 $ 0.00007584 $ 0.00007584 Bas 24 h $ 0.00009587 $ 0.00009587 $ 0.00009587 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007584$ 0.00007584 $ 0.00007584 Haut 24 h $ 0.00009587$ 0.00009587 $ 0.00009587 Sommet historique $ 0.731751$ 0.731751 $ 0.731751 Prix le plus bas $ 0.00003586$ 0.00003586 $ 0.00003586 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -8.81% Variation du prix (7 j) -11.79% Variation du prix (7 j) -11.79%

Le prix en temps réel de Zodium (ZODI) est de $0.00007842. Au cours des dernières 24 heures, ZODI a évolué entre un minimum de $ 0.00007584 et un maximum de $ 0.00009587, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZODI est $ 0.731751, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003586.

En termes de performance à court terme, ZODI a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -8.81% sur 24 heures et de -11.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Zodium (ZODI)

Capitalisation boursière $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 69.75K$ 69.75K $ 69.75K Offre en circulation 362.05M 362.05M 362.05M Offre totale 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

La capitalisation boursière actuelle de Zodium est de $ 28.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZODI est de 362.05M, avec une offre totale de 888888888.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 69.75K.