Le prix de Zombie Power (ZP) est actuellement de 0.00008771 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ZP en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Zombie Power (ZP) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Zombie Power en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Zombie Power en USD était de $ -0.0000633595.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Zombie Power en USD était de $ -0.0000711038.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Zombie Power en USD était de $ -0.00020040306905200337.

Analyse de prix de Zombie Power (ZP)

Découvrez la dernière analyse de prix de Zombie Power : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00008281$ 0.00008281 $ 0.00008281 Haut 24 h $ 0.00009217$ 0.00009217 $ 0.00009217 Sommet historique $ 0.01523884$ 0.01523884 $ 0.01523884 Variation du prix (1 h) +0.20% Changement de prix (1J) -4.47% Variation du prix (7 j) +5.69%

Informations de marché pour Zombie Power (ZP)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :