Etkinlik Kuralları

1 . Bu etkinlik, KYC doğrulamasını tamamlayan kullanıcılara açıktır. Doğrulama durumunuzu buradan kontrol edebilirsiniz.

2 . Bu etkinlik, kredi/banka kartı veya banka transferi yoluyla JPY para birimiyle kripto satın alan kullanıcılara açıktır.

3 . Yeni kullanıcılar, MEXC'de hiç yatırma işlemi yapmamış olan kullanıcılardır. En az 100 USDT eş değerinde ilk kripto satın alımınızı yapın ve 10 USDT kazanın. Ödüller, ilk gelene ilk hizmet esasına göre 400 kullanıcı ile sınırlıdır.

4 . Her hafta, kullanıcılar kredi/banka kartı veya banka transferi yoluyla JPY para biriminde yaptıkları toplam kripto alımlarına göre sıralanacak ve bu tutar eş değeri USDT'ye dönüştürülecektir. Sıralamada ilk 10 sırayı alan kullanıcılar aşağıdaki şekilde nakit iadesi ödülleri alacaktır: 1. sıra 300 USDT, 2. ve 3. sıralar 150 USDT, 4. ila 10. sıralar 50 USDT. Satın alma tutarlarının eşit olması durumunda, sıralama işlem sayısına göre belirlenecek ve daha fazla işlem yapan kullanıcı daha üst sırada yer alacaktır.

5 . Katılım uygunluğu, etkinlik sona erdikten sonra doğrulanacaktır. Konum koşullarını karşılamayan kullanıcılar ödül almaya hak kazanamayacaktır.

6 . MEXC, tüm kullanıcıları sıkı bir şekilde inceleyecektir. Hesap açma veya etkinliğe kaydolma için komut dosyaları, botlar, tekrarlanan işlemler veya otomasyon gibi teknik yöntemlerin kullanılması en kısa sürede diskalifiye ile sonuçlanacaktır. Usulsüz yöntemler yalnızca hesap açma veya etkinlik katılımının belirli aşamalarında kullanılsa bile bu kural geçerli olacaktır. Ek olarak, özellikle "MEXC Alış", "MEXC Giriş Yap", "MEXC Resmi" veya "MEXC OTC" gibi anahtar kelimelerle yanıltıcı SEO faaliyetlerinde bulunan kullanıcılar da etkinlikten diskalifiye edilecektir.

7 . Bu kurallar, 0 tarihinde yürürlüğe girecektir. MEXC, etkinlik hükümlerini gözden geçirme ve kötü niyetli davranış veya platformun kötüye kullanılması durumlarında kullanıcılara ve varlıklarına karşı da dâhil olmak üzere gerekli önlemleri alma yetkisine sahiptir.

8 . Ödüller, her etkinlik döneminin bitiminden sonra 7 iş günü içinde dağıtılacak ve nihai sıralamaya göre paylaştırılacaktır.

9 . Tüm katılımcılar, MEXC'nin Hizmet Şartları'na kesinlikle uymalıdır. MEXC, etkinlik süresince toplu hesap açma veya yasa dışı ya da dolandırıcılık içeren diğer faaliyetler de dâhil olmak üzere herhangi bir hileli veya kötü niyetli davranışta bulunan kullanıcıları diskalifiye etme yetkisine sahiptir.

10 . MEXC, bu koşullar hakkında son kararı verme yetkisine sahiptir. Bu koşullarda değişiklik yapılabileceğinin veya etkinliğin önceden haber verilmeksizin iptal edilebileceğinin lütfen farkında olun. Bu koşullardaki güncellemeleri ve etkinlik ayrıntılarını düzenli olarak kontrol ederek bilgi sahibi olabilirsiniz.