bannerP2P Yeni Kullanıcı Görevleri

20 USDT Kilidini Açın

Etkinlik Sona Erdi
Etkinlik Sona Erdi
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P2P Satın Alma Görevleri

3
USDT

İlk P2P Satın Alma İşleminizi Tamamladınız

İlk P2P Satın Alma İşleminizi Tamamladınız

Eğitimi izleyin ve 3 USDT tutarında Vadeli İşlem bonusu kazanmak için dilediğiniz tutarda ilk P2P satın alma işleminizi tamamlayın.

8
USDT

100 USDT Tutarında P2P Satın Alma İşlemi Gerçekleştirin

100 USDT Tutarında P2P Satın Alma İşlemi Gerçekleştirin

8 USDT Vadeli İşlem Bonusu için ilk satın almanızdan itibaren 7 gün içinde en az 100 USDT'lik P2P satın alma işlemi gerçekleştirin.

Alım Satım Görevleri

1
USDT

İlk Spot Alım Satım İşleminizi Tamamlayın

İlk Spot Alım Satım İşleminizi Tamamlayın

1 USDT tutarında Vadeli İşlem bonusu kazanmak için dilediğiniz tutarda bir Spot alım satım gerçekleştirin.

3
USDT

İlk Vadeli İşlem Alım Satımını Tamamlayın

İlk Vadeli İşlem Alım Satımını Tamamlayın

3 USDT tutarında Vadeli İşlem bonusu kazanmak için dilediğiniz tutarda bir Vadeli İşlem alım satımı gerçekleştirin.

Daha Fazla Sürpriz Görev

5
USDT

Ödülleri Paylaşmak için Arkadaşlarınızı Davet Edin

Ödülleri Paylaşmak için Arkadaşlarınızı Davet Edin

Arkadaşlarınızı MEXC'de hesap açmaya davet edin. Arkadaşınız hesap açmasından itibaren 7 gün içinde 100 USDT tutarında P2P alımı gerçekleştirirse, hem siz hem de arkadaşınız 5 USDT Vadeli İşlem bonusu kazanacaksınız.

8,000
USDT

[Yeni Kullanıcılara Özel] 8.000 USDT'yi Paylaşın

[Yeni Kullanıcılara Özel] 8.000 USDT'yi Paylaşın

Yeni kullanıcılar, alım satım yolculuklarına başlamak ve 8.000 USDT ödül havuzundan pay almak için fırsata sahip olacaklardır!

Etkinlik Kuralları

  1. Katılımcılar, her görev için mavi butona tıklayarak görevi tamamlamalıdır. Kullanıcılar, ödül kazanmak için etkinlik süresi boyunca herhangi bir zamanda görevi tamamlayabilirler. Görevi tamamlamak için herhangi bir başka yöntem geçersiz kabul edilecektir.
  2. Yalnızca RUB, VND, UAH, INR ve MYR para birimlerinde yapılan işlemler bu etkinlik için uygundur.
  3. Ödüller, görevin tamamlanmasından itibaren 14 gün içinde haftalık olarak dağıtılacaktır. Kullanıcılar, websitesinde veya uygulamada hesaplarına giriş yaparak ve [Cüzdan] - [Vadeli İşlem] adımlarını takip ederek bonuslarını kontrol edebilirler.
  4. Katılımcılar [P2P Kripto Satın Alma Görevi] ödülüne hak kazanmak için en az bir [Alım Satım Görevi] tamamlamalıdır.
  5. Bonus, yalnızca vadeli işlem alım satımı için kullanılabilir. Bonus kullanılarak yapılan işlemler sonucunda elde edilen kâr çekilebilir fakat bonusun kendisi çekilemez.
  6. Bonus, alım satım yaparken marjin olarak kullanılabileceği gibi işlem ücretlerini, fonlama ücretlerini veya işlem zararlarını dengelemek için de kullanılabilir.
  7. Bonus, en fazla 30 gün boyunca geçerlidir. Kullanılmayan bonuslar, süreleri dolduğunda otomatik olarak iptal edilecektir. Lütfen bu durumla ilişkili potansiyel likidasyon riskinin farkında olun.
  8. MEXC, etkinlik süresince toplu hesap oluşturma, kendi kendine alım satım veya yasa dışı, hileli veya zararlı amaçlarla ilgili diğer tüm faaliyetler dâhil olmak üzere dürüst olmayan veya kötü niyetli faaliyetlerde bulunan katılımcıları diskalifiye etme yetkisine sahiptir.
  9. MEXC, bu etkinliğin şartlarını önceden haber vermeksizin değiştirme yetkisine sahiptir.