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İşlem Fiyatı ve Miktarı
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Miktar ve Ödeme Yöntemleri
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Ödeme Yöntemleri
Ödeme Yöntemleri
En fazla 10 ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.
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En fazla 10 ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.
Ödeme Süresi Sınırı
15 dakika
Alıcılar, ödeme süresinde para transferini tamamlamalı ve [Transfer Tamamlandı, Satıcıyı Bilgilendir] seçeneğine tıklamalıdır.
Süre sınırı aşıldığında, işlem iptal edilir. Farklı ödeme yöntemlerine göre süre sınırını ayarlayabilirsiniz.
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Reklamveren Koşulları
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Yasaklanmış Eylemler: Ek ücret talep etmek veya harici websitelerini ya da mesajlaşma platformlarını paylaşmak kesinlikle yasaktır. Herhangi bir ihlal, hesap kısıtlamalarına neden olabilir.
Alım Satım Koşulları
Aşırı alım satım koşulu belirlemeniz, reklamınızın gösterilme şansını azaltacaktır.
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Mobil doğrulama gerekli
spot işlemden daha fazlası tamamlandı
P2P işleminden daha fazlası tamamlandı
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