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Yasaklanmış Eylemler: Ek ücret talep etmek veya harici websitelerini ya da mesajlaşma platformlarını paylaşmak kesinlikle yasaktır. Herhangi bir ihlal, hesap kısıtlamalarına neden olabilir.