Hızlı Alış

Düzenli kullanıcı

E-posta
SMS
KYC

30 Günlük İşlem

0

Tüm Emirler
0

( Al0|Sat0 )

180 G İşlem

0

Ort. Serbest Bırakma Süresi

<1 dk

30 Günlük Tamamlama Oranı

0.00%

Ort. Ödeme Süresi

<1 dk

P2P Ödeme Yöntemleri

P2P Ödeme Yöntemi: Kripto satarken, eklenen ödeme yöntemi alıcılara kabul edilen ödeme seçeneklerinden biri olarak gösterilecektir. Lütfen ödeme hesabınızın adının MEXC'de doğrulanmış adınızla eşleştiğinden emin olun. En fazla 10 ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.

Kripto Serbest Bırakma Doğrulaması Ayarları

Belirlenen sıklığa göre doğrula

Bildirimler

Telegram Bildirimlerini Etkinleştirme veya Düzenleme

Emirler

Platform Bildirimleri

Uygulama Anlık Bildirimi

E-posta

SMS Bildirimleri

Yüzen Bildirimler

Tarayıcı Mesajları için Uyarı Sesi

İtirazlar

Platform Bildirimleri

Uygulama Anlık Bildirimi

E-posta

SMS Bildirimleri

Yüzen Bildirimler

Diğer

Platform Bildirimleri

Uygulama Anlık Bildirimi

E-posta

SMS Bildirimleri

Takip Edilen

Takip Edilen Satıcılar
Kayıt Tarihi
İşlem

Kara Liste

Engellenen Kullanıcı
Ort. Ödeme Süresi
Ort. Serbest Bırakma Süresi
Engelleme Tarihi
İşlem
Değerlendirmeler (0)
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