P2P Ödeme Yöntemleri

P2P Ödeme Yöntemi: Kripto satarken, eklenen ödeme yöntemi alıcılara kabul edilen ödeme seçeneklerinden biri olarak gösterilecektir. Lütfen ödeme hesabınızın adının MEXC'de doğrulanmış adınızla eşleştiğinden emin olun. En fazla 10 ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.