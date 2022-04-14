3KM

Three Kingdom's Multiverse ("3KM"), NFT'ler ve blok zinciri odaklı, üçlü hikaye tabanlı Oyna-Kazan türü bir oyundur. Devasa hikayeler, kahramanlar ve eşyalar toplarken alanı temizleyerek token kazanabilirsiniz. Yaklaşık 370 farklı saldırı, savunma, kurtarma, destek ve büyülü kahraman kombinasyonuyla, kullanıcılar arasında heyecan verici yarışmaların tadını çıkarabilir, her kahraman türü için özel ekipman toplayıp güçlendirebilir ve oyunun tadını çıkarmak için daha güçlü bir takım kombinasyonunu tamamlayabilirsiniz. 3KM, görev modu, bire bir maçlar ve işgal savaşları gibi çeşitli PvE ve PvP temel içeriğinin yanı sıra çekici token ödemesi ile sizi bekliyor.

Kripto Adı3KM

Maksimum Arz1,000,000,000

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