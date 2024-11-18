AAX

Academic Labs, bilgi ve becerilerin paylaşımında kişiselleştirme ve sahiplenmeyi artıran bir EduFi ekosistemidir. Proje, hem öğrencileri hem de eğitimcileri güçlendirmek ve birlikte büyümeyi teşvik etmek için eğitimin sosyal ve oyunlaştırılmış unsurlarını kullanmaya odaklanmaktadır.

Kripto AdıAAX

SıralamaNo.3644

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz4,999,999,882

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09776289048513827,2024-11-18

En Düşük Fiyat0.000924780884012842,2025-04-14

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaAcademic Labs, bilgi ve becerilerin paylaşımında kişiselleştirme ve sahiplenmeyi artıran bir EduFi ekosistemidir. Proje, hem öğrencileri hem de eğitimcileri güçlendirmek ve birlikte büyümeyi teşvik etmek için eğitimin sosyal ve oyunlaştırılmış unsurlarını kullanmaya odaklanmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.