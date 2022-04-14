AGC

Devolved AI, şeffaflık, bütünlük ve topluluk yönetişimine odaklanan merkeziyetsiz bir yapay zeka ekosistemi inşa ediyor. Platformumuz, hibrit federe öğrenme sistemimizi desteklemek için bir Katman 1 blok zinciri olan Argochain'den yararlanarak topluluk onaylı veri kümelerinin küresel olarak dağıtılmasını ve eğitilmesini sağlar. Yerel kripto para birimimiz olan Argocoin (AGC), sahiplerine DAO'muzda oy hakkı vererek yapay zeka geliştirme kararlarını etkilemelerine olanak tanır.

Kripto AdıAGC

Maksimum Arz50,480,000

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Bilgiler
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