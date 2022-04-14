AIBRAIN

MelosBoom, önde gelen Yapay Zekâ + DeIOE Web3 müzik ekosistemidir ve gerçek zamanlı müzik verilerinden oluşan küresel bir ağ oluştururken "Dinle ve Kazan" modeline öncülük etmektedir. Melos Network, bulut bilişime olan bağımlılığı azaltırken ağ ve veri güvenliğini artırmak için DePIN'den yararlanan Melos Data Lifecycle Network'ü (MDLN) geliştirmektedir. Bu, merkeziyetsiz bir küresel iş ekosistemini teşvik etmektedir. Platform milyonlarca kullanıcıyı ve binlerce müzik yaratıcısını kendine çekmiştir ve Binance Labs gibi önde gelen kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

Kripto AdıAIBRAIN

Maksimum Arz2,100,000,000

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network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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