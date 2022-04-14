AIDEV

AI Dev Agent, oyunlardan websitelerine, uygulamalara ve daha fazlasına kadar herkesin basit fikirlerini tamamen işlevsel ürünlere dönüştürmesini sağlayan, kod gerektirmeyen, Yapay Zekâ destekli bir platformdur. İçerik üreticiler, $AIDEVA ile eşleştirilmiş kendi tokenlerini anında piyasaya sürerek bağımsız ekonomiler kurabilir ve Web3 tabanlı girişimler gibi varlıklarını artırabilir.

Kripto AdıAIDEV

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz400,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaAI Dev Agent, oyunlardan websitelerine, uygulamalara ve daha fazlasına kadar herkesin basit fikirlerini tamamen işlevsel ürünlere dönüştürmesini sağlayan, kod gerektirmeyen, Yapay Zekâ destekli bir platformdur. İçerik üreticiler, $AIDEVA ile eşleştirilmiş kendi tokenlerini anında piyasaya sürerek bağımsız ekonomiler kurabilir ve Web3 tabanlı girişimler gibi varlıklarını artırabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.