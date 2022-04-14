AIDEV

AI Dev Agent, oyunlardan websitelerine, uygulamalara ve daha fazlasına kadar herkesin basit fikirlerini tamamen işlevsel ürünlere dönüştürmesini sağlayan, kod gerektirmeyen, Yapay Zekâ destekli bir platformdur. İçerik üreticiler, $AIDEVA ile eşleştirilmiş kendi tokenlerini anında piyasaya sürerek bağımsız ekonomiler kurabilir ve Web3 tabanlı girişimler gibi varlıklarını artırabilir.

Kripto AdıAIDEV

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaAI Dev Agent, oyunlardan websitelerine, uygulamalara ve daha fazlasına kadar herkesin basit fikirlerini tamamen işlevsel ürünlere dönüştürmesini sağlayan, kod gerektirmeyen, Yapay Zekâ destekli bir platformdur. İçerik üreticiler, $AIDEVA ile eşleştirilmiş kendi tokenlerini anında piyasaya sürerek bağımsız ekonomiler kurabilir ve Web3 tabanlı girişimler gibi varlıklarını artırabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AIDEV/USDT
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