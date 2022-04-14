AIMMT

AIMMT, MeMusic'in ekosisteminde yapay zekâ odaklı çalma listesi küratörlüğü, stake etme ve merkeziyetsiz müzik keşfine güç veren müzik tokenleştirmenin bir sonraki evrimidir. Virtuals'a alternatif olarak tasarlanan AIMMT, kullanıcıların çalma listelerini düzenleyen, topluluklarla etkileşime giren ve müzik keşfi için tokenize edilmiş bir oylama ve stake etme sistemi sunan AI aracıları oluşturmasına olanak tanır.

Kripto AdıAIMMT

Maksimum Arz1,000,000,000

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