AKITAX
Akitavax, diğer meme paralarında sunulan teknolojilere farklı yaklaşımlar getiren topluluk odaklı ve meme tabanlı kripto para birimi projesidir. Akitavax ortak bir meme token projesi olarak oluşturulmamıştır. Projeyle ilgili tüm kritik kararlar kurucular tarafından verilir fakat tüm meraklıları sosyal ve sanatsal hareketimize katkıda bulunmaya dahil etmeyi amaçlayan topluluk meme token projesi olarak geliştirilmiştir.
Kripto AdıAKITAX
Maksimum Arz9,240,000,000
Arz Tarihi--
Dolaşımdaki Arz0
Arz Fiyatı--