AKITAX

Akitavax, diğer meme paralarında sunulan teknolojilere farklı yaklaşımlar getiren topluluk odaklı ve meme tabanlı kripto para birimi projesidir. Akitavax ortak bir meme token projesi olarak oluşturulmamıştır. Projeyle ilgili tüm kritik kararlar kurucular tarafından verilir fakat tüm meraklıları sosyal ve sanatsal hareketimize katkıda bulunmaya dahil etmeyi amaçlayan topluluk meme token projesi olarak geliştirilmiştir.

Kripto AdıAKITAX

Maksimum Arz9,240,000,000

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Bilgiler
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Varlıklar (0)
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