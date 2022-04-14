AQA

AQA, blok zinciri teknolojisini gerçek dünya uygulamalarıyla entegre ederek sorunsuz bir dijital ekonomi yaratmak için tasarlanmış bir Web3 ekosistemidir. Solana üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir platform olan AQA, AQA Dijital Vatandaşlık Kimliği, SocialFi ve token tabanlı teşvik mekanizmaları dâhil olmak üzere temel altyapısı aracılığıyla güvenli işlemleri, dijital mülkiyeti ve yenilikçi finansal çözümleri kolaylaştırır.

Kripto AdıAQA

Maksimum Arz10,000,000,000

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