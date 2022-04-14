BBF

[Baby Shark Bubble Fong Friends] zamana meydan okuyan klasik arcade-bulmaca oyunlarından esinlenmiştir. Popüler klasik arcade türü, oyunculara eğlenceli ve ilgi çekici bir oyun sunmanın yanı sıra oyunda başarılı olmak için gereken oyun anlayışı ihtiyacını azaltmak için seçilmiştir. Baby Shark Bubble Fong Friends, herkesin bildiği ve sevdiği klasik "bubble shooter" oyun tarzı ile son zamanlarda popülerleşen Battle Royale tarzının bir karışımıdır.

Kripto AdıBBF

Maksimum Arz700,000,000

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Dolaşımdaki Arz186,498,337

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