BCHEM

KİMYA BLOK ZİNCİRİNİN GELECEĞİ İLE TANIŞIN. Yapay zekâ, dijital teknoloji ve otomasyon ile kimya araştırmalarını dönüştürün. Kimya endüstrisinde inovasyonu teşvik edin. Bitchemical Technologies olarak, 2020 yılında kurulduğumuz günden bu yana blok zinciri uygulamalarını kimya endüstrisi ile birleştiriyoruz. 2023 itibariyle, kimya endüstrisine geleceğin teknolojisi olan yapay zekâ uygulamalarını sunmak için çalışmalarımıza başladık.

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Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.012940842266744523,2025-01-22

En Düşük Fiyat0.000230504944635482,2025-05-25

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaKİMYA BLOK ZİNCİRİNİN GELECEĞİ İLE TANIŞIN. Yapay zekâ, dijital teknoloji ve otomasyon ile kimya araştırmalarını dönüştürün. Kimya endüstrisinde inovasyonu teşvik edin. Bitchemical Technologies olarak, 2020 yılında kurulduğumuz günden bu yana blok zinciri uygulamalarını kimya endüstrisi ile birleştiriyoruz. 2023 itibariyle, kimya endüstrisine geleceğin teknolojisi olan yapay zekâ uygulamalarını sunmak için çalışmalarımıza başladık.

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