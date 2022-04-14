BDT

Bored Dragon bir oyundan çok daha fazlasıdır - oyuncuların gevşediği, sevimli ejderhaları beslediği ve sıcak bir küresel toplulukla bağlantı kurduğu rahat, sosyal bir deneyimdir. Rahat ve yaratıcı bir kaçış arayanlar için tasarlanan oyun, iş birliğini, ortak etkinlikleri ve stressiz eğlenceyi teşvik ediyor. İster ejderhanızı yetiştirin, ister alanınızı dekore edin veya arkadaşlarınızla bağ kurun, Bored Dragon rahatlama ve sosyal etkileşimin büyüleyici bir karışımını sunuyor.

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Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaBored Dragon bir oyundan çok daha fazlasıdır - oyuncuların gevşediği, sevimli ejderhaları beslediği ve sıcak bir küresel toplulukla bağlantı kurduğu rahat, sosyal bir deneyimdir. Rahat ve yaratıcı bir kaçış arayanlar için tasarlanan oyun, iş birliğini, ortak etkinlikleri ve stressiz eğlenceyi teşvik ediyor. İster ejderhanızı yetiştirin, ister alanınızı dekore edin veya arkadaşlarınızla bağ kurun, Bored Dragon rahatlama ve sosyal etkileşimin büyüleyici bir karışımını sunuyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.