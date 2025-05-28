BEER2

Daha iyi bir bira hayal ettiniz mi hiç? Daha güçlü, daha köpüklü, daha mükemmel. BEER 2.0'ı deneyin. Beer 2.0 sadece bir yükseltme değil, topluluğumuzun değerlerine ve merkeziyetsiz, keyifli ve ödüllendirici bir deneyim sunma vizyonumuza olan bağlılığımızın bir göstergesidir.

Kripto AdıBEER2

SıralamaNo.3341

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz888,888,871,749

Toplam Arz8,888,888,888,882

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000059348719763822,2025-05-29

En Düşük Fiyat0.00002124900493636,2025-05-28

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaDaha iyi bir bira hayal ettiniz mi hiç? Daha güçlü, daha köpüklü, daha mükemmel. BEER 2.0'ı deneyin. Beer 2.0 sadece bir yükseltme değil, topluluğumuzun değerlerine ve merkeziyetsiz, keyifli ve ödüllendirici bir deneyim sunma vizyonumuza olan bağlılığımızın bir göstergesidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.