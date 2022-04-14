BEE

DAOBase, herkesin merkeziyetsiz toplulukları kolayca oluşturmasını, yönetmesini ve büyütmesini sağlayan yapay zekâ destekli bir DAO başlatıcı ve toplayıcıdır. Web3'teki en büyük DAO toplayıcı ve altyapı katmanı olan DAOBase, 7 büyük blok zincirinde 170.000'den fazla DAO ve 6 milyon yönetişim katılımcısını haritalandırmıştır. Token arzından yönetişim entegrasyonuna, gerçek zamanlı analitik ve zincir üstü itibar sistemlerine kadar DAOBase, yaratıcıların ve toplulukların güçlü, sürdürülebilir DAO'lar oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir yerde sunar.

Kripto AdıBEE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz125,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.125%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDAOBase, herkesin merkeziyetsiz toplulukları kolayca oluşturmasını, yönetmesini ve büyütmesini sağlayan yapay zekâ destekli bir DAO başlatıcı ve toplayıcıdır. Web3'teki en büyük DAO toplayıcı ve altyapı katmanı olan DAOBase, 7 büyük blok zincirinde 170.000'den fazla DAO ve 6 milyon yönetişim katılımcısını haritalandırmıştır. Token arzından yönetişim entegrasyonuna, gerçek zamanlı analitik ve zincir üstü itibar sistemlerine kadar DAOBase, yaratıcıların ve toplulukların güçlü, sürdürülebilir DAO'lar oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir yerde sunar.

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