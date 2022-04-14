BFTOKEN

BOSS FIGHTERS, Web2 erişilebilirliği ile Web3 sahipliğini harmanlayan hızlı tempolu çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Bir oyuncu dev bir Boss'u kontrol ederken, diğerleri eğlenceli ve kaotik savaşlarda Fighter olarak takım olurlar.

Kripto AdıBFTOKEN

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HakkındaBOSS FIGHTERS, Web2 erişilebilirliği ile Web3 sahipliğini harmanlayan hızlı tempolu çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Bir oyuncu dev bir Boss'u kontrol ederken, diğerleri eğlenceli ve kaotik savaşlarda Fighter olarak takım olurlar.

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