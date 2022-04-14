BNBCARD

BNBCard, Binance tarafından yayınlanan "Early Builder Card" görselinden esinlenen, topluluk odaklı bir meme tokendir. Yaratıcılık ve sosyal medya yayılımı sayesinde topluluk bunu ilgi çekici bir "DIY kart" konseptine dönüştürdü. BNBCard'ın özü, karmaşık finansal mantık yerine eğlenceli ve rahat bir atmosferi vurgulayan topluluk katılımı ve yayılmasında yatmaktadır. Meme kültürünün eşsiz cazibesini temsil etmekte ve topluluk gücünün sınırsız potansiyelini sergilemektedir.

Kripto AdıBNBCARD

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
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