BTM

Bytom, çoklu bayt varlıklarının etkileşimli bir protokolüdür. Bytom Blok Zinciri üzerinde farklı biçimlerde çalışan heterojen bayt varlıkları (yerli dijital para birimi, dijital varlıklar) ve atomik varlıklar (varantlar, menkul kıymetler, temettüler, tahviller, istihbarat bilgileri, tahmin bilgileri ve fiziksel dünyada var olan diğer bilgiler) Bytom aracılığıyla kaydedilebilir, takas edilebilir, üzerine kumar oynanabilir. Diğer daha karmaşık ve sözleşmeye dayalı karşılıklı işlemlere dahil edilebilecektir.

Kripto AdıBTM

Maksimum Arz2,100,000,000

Arz Tarihi2019-10-29 00:00:00

Dolaşımdaki Arz1,640,515,591.91

Arz Fiyatı0.038 USDT

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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