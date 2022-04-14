BUCKAZOIDS

Buckazoidler ilk olarak Sierra On-Line tarafından geliştirilen 1989 yapımı bilimkurgu macera oyunu Space Quest III'te ortaya çıkmıştır. Oyunda, dikey bir “₿” sembolüne ve sayısal değerlere sahip olan bu altın paralar, evrensel galaksiler arası para birimi olarak hizmet ediyordu. Oyuncular bunları teçhizat satın almak, ulaşım için ödeme yapmak ve uzaylı tüccarlarla ticaret yapmak için kullandılar. Sanal bir dünyada “merkeziyetsiz” dijital para biriminin erken bir örneği olarak kabul edilebilirler.

Kripto AdıBUCKAZOIDS

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