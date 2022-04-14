CATDOG

Kedi ve köpek severler arasındaki bitmek bilmeyen tartışma kripto dünyasına da sıçrayarak meme coin hayranları arasında bir bölünme yarattı. İşte $CATDOG bunun için burada, her iki tarafı da birleştirmek için tasarlanmış bir token. Kedi ve köpeklerin sevimliliğini bir araya getiren $CATDOG, bu eğlenceli rekabeti sona erdirmeyi ve güçlü, birleşik bir topluluk oluşturmayı amaçlıyor. İster kedilere ister köpeklere ilgi duyun, $CATDOG her iki dünyanın da en iyilerini bir araya getiriyor. Aradaki uçurumu kapatmak ve kriptoda uyumlu bir gelecek yaratmak için bize katılın. Kedi ve köpek savaşını $CATDOG ile sonsuza dek sona erdirmenin zamanı geldi.

Kripto AdıCATDOG

Maksimum Arz100,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz100,000,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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