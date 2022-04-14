CBX

CropBytes 2018'den beri kripto oyuncu topluluğunu büyütüyor. CropBytes çiftçilik, gerçek dünya gibi sürdürülebilir ekonomiye dayanmaktadır. Oyuncular, kripto çiftçilik oynamayı ve kripto çiftliklerini büyütmek için stratejik iş zorluklarıyla uğraşmayı severler. Bu metaverse'de oyuncular, kripto çiftliklerini büyütmek için mahsul yetiştirir, hayvanlara bakar ve ürün ortaya çıkartır. CBX yardımcı tokeni, büyüyen CropBytes metaverse'ünün ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm oyun içi etkinliklerle bağlantılıdır.

Kripto AdıCBX

Maksimum Arz500,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz186,294,140

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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