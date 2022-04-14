CGX

Forkast, oyun ve internet kültürü için bir tahmin piyasasıdır ve kullanıcıların e-sporlar, memeler, yayıncılar ve Web3 trendleri üzerinde işlem yapmasına olanak tanır. Community Gaming, yerleşik cüzdanlar, ücret ödemeden ve aylık 50.000'den fazla maç için otomatik ödemelerle rekabetçi oyunlara güç veriyor. 2020'den bu yana 20.000'den fazla oyuncuya ödeme yaptı ve 800.000 cüzdan oluşturdu. Her iki platform da stake etme, likidite teşvikleri, turnuva erişimi ve tahmin piyasasına katılım için bir yardımcı token olan CGX üzerinde çalışır.

Kripto AdıCGX

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz173,198,643

Arz Fiyatı--