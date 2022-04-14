CLAI

CloudAI, verimli, uygun maliyetli yapay zeka bilişimi sağlayan merkeziyetsiz bir bulut hızlandırıcıdır. 2024 yılında faaliyete geçen CloudAI, operasyonları optimize etmek için merkeziyetsiz mimariyi, yapay zeka odaklı kaynak yönetimini ve kriptografik güvenliği entegre etmektedir. Akıllı sözleşmeler kullanan CloudAI, adil ve şeffaf kaynak tahsisi sağlarken, atıl kaynak paylaşım modeli maliyetleri düşürür ve yapay zeka uygulamalarını küresel olarak genişletir.

Kripto AdıCLAI

Maksimum Arz10,000,000,000,000,000,000

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