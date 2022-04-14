DBT

Debitist, yapay zekâ destekli bir Web3 platformudur ve degens, yatırımcılar ile kripto meraklılarına gerçek zamanlı içgörüler, akıllı araçlar ve ödüller sunmayı amaçlar — verileri, kripto dünyasındaki stratejik avantajınıza dönüştürür.

Kripto AdıDBT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaDebitist, yapay zekâ destekli bir Web3 platformudur ve degens, yatırımcılar ile kripto meraklılarına gerçek zamanlı içgörüler, akıllı araçlar ve ödüller sunmayı amaçlar — verileri, kripto dünyasındaki stratejik avantajınıza dönüştürür.

Sektör

Sosyal Medya

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