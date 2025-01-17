DEFIAI

Aralık 2024'te kullanıma sunulan DeFi Agents AI, yapay zekâ ile desteklenen bir kripto alım satım asistanıdır. Proje, yatırımcılara piyasa analizi, otomatik işlem ve strateji optimizasyonu için araçlar sağlamaya odaklanmaktadır. Yapay zekâ, alım satım ve blok zinciri alanlarında kapsamlı deneyime sahip uzmanlardan oluşan küresel bir ekip tarafından geliştirilen platform, verimliliği ve kârlılığı en üst düzeye çıkarırken alım satım süreçlerini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. DEFAI token, DeFi Agents AI platformunun yerel fayda tokenidir. Gelişmiş yapay zekâ işlem botları, stake ödülleri ve kişiselleştirilmiş alım satım stratejilerine erişim gibi premium özelliklerin kilidini açmak için kullanılır.

Kripto AdıDEFIAI

SıralamaNo.4104

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

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İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

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Maksimum Arz0

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.008971016743225507,2025-01-17

En Düşük Fiyat0.00009841384470725,2025-05-15

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaAralık 2024'te kullanıma sunulan DeFi Agents AI, yapay zekâ ile desteklenen bir kripto alım satım asistanıdır. Proje, yatırımcılara piyasa analizi, otomatik işlem ve strateji optimizasyonu için araçlar sağlamaya odaklanmaktadır. Yapay zekâ, alım satım ve blok zinciri alanlarında kapsamlı deneyime sahip uzmanlardan oluşan küresel bir ekip tarafından geliştirilen platform, verimliliği ve kârlılığı en üst düzeye çıkarırken alım satım süreçlerini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. DEFAI token, DeFi Agents AI platformunun yerel fayda tokenidir. Gelişmiş yapay zekâ işlem botları, stake ödülleri ve kişiselleştirilmiş alım satım stratejilerine erişim gibi premium özelliklerin kilidini açmak için kullanılır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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