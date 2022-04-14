DENTX

DENTNet, mobil veri veya frekanslar gibi telekomünikasyon varlıkları için küresel bir blok zinciridir. Ağ, Adaylı Hisse İspatı mutabakat mekanizması üzerinde çalışmakta ve operatör sponsorluğu ve varlık süresinin dolması gibi telekomünikasyona özgü kavramları uygulamaktadır. 90'lardan beri her mobil ağ operatörü muhasebe, abonelik yönetimi, trafik yönetimi vb. için kendi yazılımını çalıştırmaktadır. Şimdi, bu hizmetlerin çoğu tek bir platform - DENT'in küresel blok zinciri - tarafından sağlanabilir. Bu, operatörlerin ve işletmelerin süreçleri otomatikleştirmesine, maliyetleri düşürmesine ve inovasyonu hızlandırmasına yardımcı olacaktır. DENTNet, mobil operatörler ve onların işletmeler, bayiler ve hizmet sağlayıcılar gibi ortakları tarafından kullanılacak. DENT Wireless Limited, DENTNet'i kullanan ilk operatör olacak.

Kripto AdıDENTX

Maksimum Arz11,014,224,068.889956

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