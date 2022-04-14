DETF

D-ETF, kapsayıcılık ve küresel erişilebilirliğe güçlü bir vurgu yaparak, geleneksel ve dijital finans arasındaki boşluğu doldurmayı ve finans sektöründe devrim yaratmayı amaçlayan son teknoloji bir RWA çözümü olarak konumlandırılmıştır. D-ETF, kripto para birimlerini, hisse senetlerini ve ETF'leri tek bir kullanıcı dostu arayüze entegre eden ve küresel finans piyasalarını demokratikleştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir alım satım platformudur.

Kripto AdıDETF

Maksimum Arz100,000,000

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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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