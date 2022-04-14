DKS

DarkShield Game Studio, video oyunlarının geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. 2D ve 3D RPG video oyunları geliştiriyoruz. DarkShield Games, derin araştırmalara dayanarak oyun endüstrisi ile kripto para dünyası arasında bir bağ oluşturmaktadır. Tüm DarkShield oyunları NFT ve Puan Sistemimizi entegre edecek ve ekosisteminde yalnızca resmi DarkShield tokenini kullanacaktır. Böylece DarkShield ekosistemindeki seçeneklerden asla sıkılmayacaksınız.

Kripto AdıDKS

Maksimum Arz2,960,503,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--