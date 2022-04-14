DOMIN

Domin Network, blok zinciri tabanlı ödemeleri güvenli, zincir üstü tüketici veri yönetimi ile entegre eden çok zincirli bir e-ticaret platformudur. NFT'lerden ve merkeziyetsiz altyapıdan yararlanarak, sorunsuz varlık kullanımı, sınır ötesi işlemler ve şeffaf veri sahipliği sağlar. Web2 ve Web3 ekonomileri arasında köprü kuran Domin Network, kullanıcıları daha fazla kontrolle güçlendirirken küresel ticarette inovasyonu teşvik ediyor.

Kripto AdıDOMIN

Maksimum Arz1,000,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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