DRINK

Risk alan, yaratıcı ve yenilikçilerden oluşan küresel bir toplulukla birlikte içki endüstrisinin geleceğini birlikte yaratmak için Brewdog ve Google ile ortaklık kurdu. Topluluğun ürünlerimizi satmasına ve satış sözleşmelerini tokenize ederek devrim niteliğinde yeni bir varlık sınıfı oluşturmasına olanak sağlamak için tescilli “Tokenize Ortaklık Protokolümüz” üzerine inşa edilmiştir. RWA'ların ve Tüketici Kriptolarının geleceği.

Kripto AdıDRINK

Maksimum Arz721,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz72,772,197

Arz Fiyatı--