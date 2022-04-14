EGP

Eigenpie, Magpie tarafından EigenLayer teknolojisinden yararlanarak Liquid Restaking hizmetleri sunmak üzere geliştirilmiş bir SubDAO'dur. Eigenpie'nin ana odak noktası, Ethereum ekosisteminin uzun vadeli gelişimine katkıda bulunurken düzenli gelir fırsatlarını en üst düzeye çıkarmaktır. Eigenpie'de katılımcılara ETH ve LST'lerini yatırarak tokenlerinin likit olarak yeniden düzenlenmiş bir versiyonunu alma şansı sunulmaktadır. Varlıklarının bu yeniden düzenlenmiş versiyonu sayesinde, kullanıcılar ETH pozisyonlarına etkili bir şekilde başka bir getiri katmanı ekleyebilir, böylece daha fazla esneklik kazanabilir ve sermaye verimliliklerini artırabilirler.

Kripto AdıEGP

Maksimum Arz10,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--