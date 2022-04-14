ELR

Elaria (ELR), stratejik oynanış ve token odaklı mekanikler aracılığıyla zengin, sürükleyici bir fantezi dünyasını hayata geçiren blok zinciri destekli bir oyun projesidir. Klasik ticaret kartı oyunlarından esinlenen Elaria, oyuncuları Planescallers olarak bilinen güçlü büyücülerin evrenin parçalanmış büyüsüne dengeyi yeniden kazandırmak için yarıştığı mistik Mytherra diyarıyla tanıştırıyor.

Kripto AdıELR

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Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaElaria (ELR), stratejik oynanış ve token odaklı mekanikler aracılığıyla zengin, sürükleyici bir fantezi dünyasını hayata geçiren blok zinciri destekli bir oyun projesidir. Klasik ticaret kartı oyunlarından esinlenen Elaria, oyuncuları Planescallers olarak bilinen güçlü büyücülerin evrenin parçalanmış büyüsüne dengeyi yeniden kazandırmak için yarıştığı mistik Mytherra diyarıyla tanıştırıyor.

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