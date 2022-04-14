EPX

Ellipsis, kullanıcıların ve diğer merkezi olmayan protokollerin, diğer AMM çözümlerine kıyasla çok düşük kayma ile farklı sabit paralar arasında ticaret yapmasına olanak tanıyan otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) veya borsadır. Ellipsis protokolü, likidite sağlayıcılarının EPX'i kilitleyerek ödüllerinde artış elde etmelerini sağlar ve temel protokollerden faiz kazanarak bazı havuzlarda artan sermaye verimliliği sunar.

Kripto AdıEPX

Maksimum Arz132,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz78,214,851,923.61514

Arz Fiyatı--