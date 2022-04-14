ETHF

Ethereumfair (ETHF), kullanıcıların PoW madenciliği için AI hesaplama gücünü kullanmasına olanak tanıyan yenilikçi bir Proof of Work (PoW) halka açık blok zinciridir ve ETHF'yi gerçek bir "AI doğasıyla ilişkili token" olarak konumlandırmaktadır. Meme kültürünü ve ileri düzey AI teknolojisini birleştirerek, Ethereumfair, kullanıcılarına ve geliştiricilerine istikrarlı, verimli ve dağıtılmış bir blok zinciri ekosistemi sunmayı hedeflemektedir. Madencilerinin ve topluluğunun işbirliği ile güçlendirilmiş ağ performansı sağlanmış ve topluluğun güçlü katılımı teşvik edilmiştir.

Kripto AdıETHF

Maksimum Arz210,000,000

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