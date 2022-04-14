FAVRR

Favrr, ilk Fan-to-Earn™ platformudur: kullanıcıların tokenize edilmiş hayran gruplarından satın alım, alım satım ve kazanç elde edebilecekleri, oyunlaştırılmış, web3 tabanlı bir sosyal yatırım deneyimi. FAVE olarak adlandırılan bu hayran varlıkları, insanları, fikirleri ve kültürel anları temsil eder. Bunu, kullanıcıların tutkularını portföy haline getirebilecekleri, Wall Street ile hayranların buluştuğu bir yer olarak düşünün.

Kripto AdıFAVRR

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaFavrr, ilk Fan-to-Earn™ platformudur: kullanıcıların tokenize edilmiş hayran gruplarından satın alım, alım satım ve kazanç elde edebilecekleri, oyunlaştırılmış, web3 tabanlı bir sosyal yatırım deneyimi. FAVE olarak adlandırılan bu hayran varlıkları, insanları, fikirleri ve kültürel anları temsil eder. Bunu, kullanıcıların tutkularını portföy haline getirebilecekleri, Wall Street ile hayranların buluştuğu bir yer olarak düşünün.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.