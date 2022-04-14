FCAT

Fortune Cat, Telegram'da TON ve FCAT tokenleri şeklinde kazanç fırsatlarıyla ilgi çekici oynanışı birleştiren blok zinciri destekli bir oyundur. 2017 yılından bu yana, Idle markası altındaki geleneksel oyunlar dünya çapında oyuncuların ilgisini çekerek önemli ölçüde büyüdü. Bu oyunlardan esinlenen Fortune Cat, oyuncuların canlı bir ekosistemde yetiştirebilecekleri, alım satım yapabilecekleri ve kazanabilecekleri merkeziyetsiz bir sanal kedi imparatorluğu yaratmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanıyor

Kripto AdıFCAT

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaFortune Cat, Telegram'da TON ve FCAT tokenleri şeklinde kazanç fırsatlarıyla ilgi çekici oynanışı birleştiren blok zinciri destekli bir oyundur. 2017 yılından bu yana, Idle markası altındaki geleneksel oyunlar dünya çapında oyuncuların ilgisini çekerek önemli ölçüde büyüdü. Bu oyunlardan esinlenen Fortune Cat, oyuncuların canlı bir ekosistemde yetiştirebilecekleri, alım satım yapabilecekleri ve kazanabilecekleri merkeziyetsiz bir sanal kedi imparatorluğu yaratmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanıyor

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.