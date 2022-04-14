FISHW

FishWar, oyuncuların kıyamet sonrası bir okyanusta savaştığı ve stratejik oynanışla ödüller kazandığı bir rol yapma oyunudur: Ücretsiz oynama, Macera ve Arena Modları, Çekiliş ve Yumurta Avı, Özel NFT'ler ve Oyun İçi Öğeler. Kullanıcılar artık FISHWAR AI aracısına derinlemesine dalabilir. AI Aracısı oyun içindeki tüm görevleri tamamlar. Oyuncular oyunda anlamlı, dinamik konuşmalar için oluşturulmuş gelişmiş bir yapay zekâ sistemi olan AI ile etkileşime geçebilir.

Kripto AdıFISHW

Maksimum Arz57,076,697,777

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