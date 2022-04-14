FIVESS

$FiveSs, MEET48 tarafından piyasaya sürülen ilk sanal idol grubu FiveSs'e özel resmi meme tokenidir! Dijital bir para biriminin ötesinde, Suki, Kimmy, Athena, Rachel ve Rinako'nun geleceğini aktif olarak şekillendirmek için her şeye erişim kartınızdır. Sanal kişiliklerini özelleştirmekten özel grup projelerinin kilidini açmaya, sürükleyici interaktif deneyimlerden dijital kimliklerini birlikte yaratmaya kadar yaptığınız her hareket onların kaderini belirlemeye yardımcı olur!

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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