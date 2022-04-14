FLYN

Fly Niza, kripto dünyasında tamamen eğlence ile ilgilidir. Diğer tokenler faydaya odaklanırken, Fly Niza alana kahkaha, heyecan ve yeni bir özgürlük duygusu getirmeye odaklanır. BNB Zinciri üzerine inşa edilen Fly Niza, karmaşık vaatlerin baskısı olmadan yolculuğun tadını çıkarmak isteyenler için tasarlanmış bir meme coindir.

Kripto AdıFLYN

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFly Niza, kripto dünyasında tamamen eğlence ile ilgilidir. Diğer tokenler faydaya odaklanırken, Fly Niza alana kahkaha, heyecan ve yeni bir özgürlük duygusu getirmeye odaklanır. BNB Zinciri üzerine inşa edilen Fly Niza, karmaşık vaatlerin baskısı olmadan yolculuğun tadını çıkarmak isteyenler için tasarlanmış bir meme coindir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.