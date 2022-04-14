FORM1

Form, sosyal katılımı merkeziyetsiz finans ile sorunsuz bir şekilde birleştirmek için tasarlanmış son teknoloji katman 2 blok zinciridir. Form blok zinciri, SocialFi kategorisini geliştirirken FORM ve Form puanları ile Launchpad'ler ve AI aracıları gibi sosyal bağ eğrisi uygulamalarını yerel olarak teşvik eder. Form, SocialFi varlık sınıfını merkeziyetsizleştirmek için oluşturulmuş tek amaçlı bir ekosistemdir.

Kripto AdıFORM1

Maksimum Arz5,000,000,000

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