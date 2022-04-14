FULA

Functionland'in ağı, merkezi veri merkezlerine bağlı genel giderlerin %60'ını azaltarak 650 milyar $'dan fazla yapay zekâ altyapısı ve bulut depolama piyasasında devrim yaratıyor. Functionland, kullanılmayan bilgi işlem kaynaklarından yararlanarak, benzersiz kullanıcı kontrolü ve gizliliği ile merkeziyetsiz, uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Web2 ve Web3 arasında köprü kurarak, depolama ve bilgi işlemin geleceğini güçlendirmek için ilk veri lojistik platformunu oluşturuyoruz.

Kripto AdıFULA

Maksimum Arz2,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--