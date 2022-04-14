FUSIO

Fusio, geleneksel finans sistemini altüst eden, yapay zeka destekli, blok zinciri tabanlı bir varlık yönetimi ekosistemidir. En son yeniliklerle size gerçek finansal özerklik sağlar. Elit yatırımlara, merkeziyetsiz finansmana ve yeni nesil yapay zeka destekli finansal planlamaya açılan kapınızdır.

Kripto AdıFUSIO

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFusio, geleneksel finans sistemini altüst eden, yapay zeka destekli, blok zinciri tabanlı bir varlık yönetimi ekosistemidir. En son yeniliklerle size gerçek finansal özerklik sağlar. Elit yatırımlara, merkeziyetsiz finansmana ve yeni nesil yapay zeka destekli finansal planlamaya açılan kapınızdır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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